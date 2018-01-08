На Ракитича претендуют три европейских топ-клуба

Теги барселонаиван ракитичювентусарсенал лондонливерпуль

На Ракитича претендуют три европейских топ-клубаНа полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича претендуют три европейских топ-клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 29-летний хавбек "сине-гранатовых" входит в сферу интересов туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля". Побороться за хорвата они будут готовы следующим летом, если тот изъявит желание сменить команду.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию второго зимнего новичка. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов