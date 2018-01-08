На Ракитича претендуют три европейских топ-клуба

На полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича претендуют три европейских топ-клуба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 29-летний хавбек "сине-гранатовых" входит в сферу интересов туринского "Ювентуса", лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля". Побороться за хорвата они будут готовы следующим летом, если тот изъявит желание сменить команду.

В нынешнем сезоне Ракитич забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию второго зимнего новичка. | soccernews.ru