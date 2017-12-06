На распутье двух европейских турниров: "Шахтер" постарается отобрать очки у "Манчестер Сити"

"Шахтер" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Металлист" (Харьков, Украина)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

В рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" отправился в гости к донецкому "Шахтеру". Команда Хосепа Гвардиолы уже выполнила задачу на осеннюю кампанию, досрочно заняв в квартете "F" первое место. А вот для Паулу Фонсеки предстоящий матч станет главным в его пока еще не продолжительной карьере на посту "горняков". Ведь "оранжево-черные" реально претендуют на выход в 1/8 финала турнира, и для этого им нужно в среду не проиграть.

К решающему матчу групповой стадии "Шахтер" подходит в хорошем расположении духа. После поражения в Неаполе "горняки" выиграли все три матча внутренних соревнований с общим счетом 10:2. Причем, в двух последних встречах против ровенского "Вереса" (в Кубке и чемпионате) донетчане не пропускали, что не может не радовать. Конечно, линия атаки у "Сити" намного сильнее, чем у "Вереса". И, тем не менее, последние успехи несомненно вселили определенную уверенность в игроков команды Паулу Фонсеки.

Отметим, что перед матчем есть определенные вопросы по участию в игре двух ведущих футболистов "Шахтера". В частности, сообщалось о том, что Богдан Бутко и Тайсон имели небольшие повреждения и могут не сыграть на "Металлисте". Однако на предматчевой тренировке оба игрока занимались в общей группе. Так что донетчане, скорее всего, смогут сыграть сильнейшим составом.

Манкунианцам особо ничего не нужно в Харькове. После пяти проведенных матчей в группе, "горожане" имеют максимальный результат, благодаря которому досрочно забронировали себе путевку в следующий этап с первого места. Поэтому следует обратить внимание на то, что в ближайшем туре английской Премьер Лиги команду Хосепа Гвардиолы ожидает один из важнейших матчей в сезоне против "Манчестер Юнайтед". Мало того, что это будет дерби Манчестера, так еще и встреча двух главных на данный момент претендентов на чемпионское звание. Разрыв между коллективами равен восьми баллам, поэтому нас ожидает весьма серьезное противостояние.

Исходя из этого, следует предположить, что наставник "Сити" может дать возможность отдохнуть основным игрокам в Харькове, разбавив состав футболистами запаса. Поможет ли это "Шахтеру"? Не особо, ведь тому, какие в стане "горожан" дублеры, может позавидовать практически любой клуб в мире. А вот с точки зрения психологии, возможно, "горнякам" будет чуть легче, зная, что против них не сыграет тот или иной лидер.

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" выиграл 8 матчей кряду

"Шахтер" в трех последних играх забил 10 мячей

"Сити" в случае победы станет шестым клубом, выигравшим все матчи групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА

"Горнякам" достаточно набрать одно очко для выхода в 1/8 финала

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов – Петряк, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос, Феррейра.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Данило, Мангала, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Туре, Бернарду Силва, Сане, Жезус.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити":

Несмотря на то, что "Манчестер Сити" обеспечил себе первую строчку в квартете, наставник "горожан" привез в Украину оптимальный состав. Не приехали только травмированные футболисты или те, кому нужен отдых перед важными поединками Премьер-Лиги. Таким образом, задача для "горняков" взять желанное очко для выхода в 1/8 финала, не сильно облегчается.

Букмекеры дают практически одинаковые шансы на успех, как "Шахтера", так и их соперника. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 2.60, а на викторию "горняков" – 2.71. А вот на ничью, которая вполне вероятна в этом матче, можно сделать ставку с превосходными цифрами (коэффициент – 3.38).

Александр Никитин | http://soccernews.ru