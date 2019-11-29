На расширение "Энфилда" понадобится 70 миллионов евро

Стало известно, сколько будет стоить расширение домашнего стадиона "Ливерпуля". Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб представил план работы на стадионе. Стоимость проекта оценивается в 70 миллионов евро.

"Ливерпуль" хочет увеличить вместимость аренды с 54 074 до 61 тысячи мест.

После расширения "Энфилд" станет третьим стадионом АПЛ по вместительности. Первым по данному показателю является "Олд Траффорд", затем "Тоттенхэм Стэдиум".

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