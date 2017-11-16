На реконструкцию "Крестовского" выделят 300 миллионов рублей

Медиацентр ЧМ-2018 мешает выезду выдвижного поля стадиона "Крестовский", сообщают российские СМИ.

О проблеме знали чиновники города, однако им удалось убедить ФИФА и оргкомитет "Россия-2018" в том, что во время Чемпионата Мира выдвижение поля не потребуется.

Теперь организаторы решили, что поле необходимо будет выкатывать и медиацентр нужно перенести, на что будет выделено 300 миллионов рублей.

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