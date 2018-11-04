На Рэмзи появился новый претендент

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На Рэмзи появился новый претендент

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Express, предварительное соглашение между сторонами будет заключено предстоящей зимой. Напомним, что контракт валлийца с "Арсеналом" истекает следующим летом.

Кроме "Баварии" в услугах Рэмзи также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Реал".

В текущем сезоне на счету Рэмзи один гол и три ассиста в 14 матчах.

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