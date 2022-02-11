На родине Мане назовут стадион в его честь

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

В честь нападающего "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане назовут стадион на его родине, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, стадион в данный момент еще не построен до конца, однако должен быть готов уже в 2023 году и назван именем Мане.

Напомним, что в составе национальной сборной на недавно завершившемся Кубке Африки Мане выиграл первый трофей в истории в страны. Форвард забил победный пенальти в послематчевой серии.

В нынешнем сезоне Мане сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал одну результативную передачу.

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