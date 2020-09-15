На Романа Широкова завели уголовное дело

Бывший капитан сборной России Роман Широков близок к тому, чтобы получить судимость.

По информации телеграм-канала Baza, против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Сообщается, что Широкову грозят исправительные работы. Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

Напомним, что во время матча любительских команд спортсмен избил судью за показанную красную карточку.

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