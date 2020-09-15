На Романа Широкова завели уголовное дело

Теги роман широков

На Романа Широкова завели уголовное дело

Бывший капитан сборной России Роман Широков близок к тому, чтобы получить судимость.

По информации телеграм-канала Baza, против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Сообщается, что Широкову грозят исправительные работы. Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

Напомним, что во время матча любительских команд спортсмен избил судью за показанную красную карточку.

Не пропустите: "Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП

Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов