На Роналду появился еще один претендент
На ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду появился еще один претендент, информирует The Sun.
Так, по сведениям издания, побороться за 33-летнюю звезду будет готов "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" планирует выделить на покупку португальца 100 миллионов евро, в которые и оценивается трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча". Самому игроку, главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус", манкунианцы предложат контракт сроком на три года.
Напомним, на вечер четверга "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31