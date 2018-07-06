На Роналду появился еще один претендент

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На Роналду появился еще один претендентНа ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду появился еще один претендент, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, побороться за 33-летнюю звезду будет готов "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" планирует выделить на покупку португальца 100 миллионов евро, в которые и оценивается трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча". Самому игроку, главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус", манкунианцы предложат контракт сроком на три года.

Напомним,  на вечер четверга "Реал" не получал предложений по Роналду. | soccernews.ru

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