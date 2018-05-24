На Рондона появился ещё один претендент

На нападающего "Вест Бромвича" Хосе Саломона Рондона появился ещё один претендент, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, вслед за "Интером" и "Атлетико" на 28-летнего венесуэльца нацелился "Вест Хэм".

Стоит отметить, что новый главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини знаком с Рондоном по совместной работе в "Малаге". | http://soccernews.ru