На Рондона появился ещё один претендент

Теги вест хэм юнайтедвест бромвич альбионхосе саломон рондонмануэль пеллегрини

На Рондона появился ещё один претендент

На нападающего "Вест Бромвича" Хосе Саломона Рондона появился ещё один претендент, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, вслед за "Интером" и "Атлетико" на 28-летнего венесуэльца нацелился "Вест Хэм".

Стоит отметить, что новый главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини знаком с Рондоном по совместной работе в "Малаге". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов