На российском курорте установили скульптуру в честь Кокорина и Мамаева

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На российском курорте установили скульптуру в честь Кокорина и Мамаева

На дне подводного музея в селе Большой Утриш в Краснодарском крае установили скульптуру нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Скульптуру сопроводили плакатом "Свободу Кокорину и Мамаеву". Погрузиться в подводный музей может любой желающий.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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