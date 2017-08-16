На "Ростов-Арене" начался монтаж кресел. Кроме того, на футбольном поле провели первую стрижку газона.

Об этом сообщили на сайте заказчика стадиона.

"Сейчас все внимание приковано к установке так называемых 3D панелей. В отличие от ровных панелей, которыми закрыт фасад арены, монтаж этих изогнутых "полотен" требует поистине ювелирной точности. Устанавливаются они над главными входными группами", - говорится в сообщении.

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