На "Ростов Арене" включили систему подогрева поля
На "Ростов Арене" включили систему подогрева поля.
Как сообщили организаторы, арена будет готова к концу декабря этого года.
"Учитывая погодные условия, на поле "Ростов Арены" снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время. Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
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