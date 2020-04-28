На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля
Завершился проект по улучшению футбольного поля на "Ростов Арене". Об этом сообщает правительство Ростовской области. Восстановительные работы на стадионе начались месяц назад.
По данным источника, на реновацию потребовалось 1,6 миллиона рублей.
"Обновление поля - это запланированная процедура, по истечении 2-3 лет гибридные поля нуждаются в реновации. Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона "Ростов Арена" в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона" , - сказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию стадиона было выделено 3 миллиона рублей, но в итоге средства удалось сэкономить в связи изменением планов по уходу за газоном.
Не пропустите: "Ростов" намерен подписать новый контракт с Зайнутдиновым| http://soccernews.ru
главное
-
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
-
Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""
Лента новостей
-
Мостовой прокомментировал очередное обращение Путина
-
"Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу
-
Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом
-
В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса
-
Заслуженный тренер России Бышовец высказался о ситуации с голкипером Фроловым, раскритиковавшим власть
-
Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2
-
Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео
-
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
-
ПСЖ готов купить за 22 миллиона евро защитника "Порту"
-
1
Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"
-
Экс-игрок сборной Украины Алиев выступил с обращением в связи с публикациями о себе
-
3
Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О ярко высказался о Месси
-
Защитник "Спартака" Жиго заявил, что пока неизвестно, когда возобновятся тренировки в клубе
-
L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен
-
Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции
-
На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20