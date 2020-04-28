На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля

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На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля

Завершился проект по улучшению футбольного поля на "Ростов Арене". Об этом сообщает правительство Ростовской области. Восстановительные работы на стадионе начались месяц назад.

По данным источника, на реновацию потребовалось 1,6 миллиона рублей.

"Обновление поля - это запланированная процедура, по истечении 2-3 лет гибридные поля нуждаются в реновации. Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона "Ростов Арена" в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона" , - сказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 

Ранее сообщалось, что на реконструкцию стадиона было выделено 3 миллиона рублей, но в итоге средства удалось сэкономить в связи изменением планов по уходу за газоном.

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