"На ровном месте": как Асенсио получил тяжёлую травму колена (видео)

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио получил серьёзное повреждение в матче Международного Кубка Чемпионов против "Арсенала".

Королевский клуб пока не озвучил официальный диагноз футболиста, однако испанская пресса уверена, что речь идёт о разрыве крестообразной связки колена.

При каких обстоятельствах испанец травмировался - это отдельная история. Всё произошло в абсолютно безобидной ситуации. Взгляните сами!

В прошлом сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 44 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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