"На рынке корову старик продавал": Уткин описал ситуацию Кокорина текстом известной басни

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"На рынке корову старик продавал": Уткин описал ситуацию Кокорина текстом известной басни

Журналист и видеоблогер Василий Уткин опубликовал пост, посвящённый запутанной истории с переходом форварда Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".

Напомним, что 21 января аутсайдер РПЛ арендовал игрока, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "сине-бело-голубых". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего нападающего убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.

"Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи". Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой - Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг.

На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровёнка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.

- Хозяин, продашь нам корову свою?
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
- Не много ли просишь, старик, за неё?
- Да где наживаться! Вернуть бы своё!

- Уж больно твоя коровёнка худа!
- Болеет, проклятая. Прямо беда!
- А много ль корова даёт молока?
- Да мы молока не видали пока…

Весь день на базаре старик торговал,
Никто за корову цены не давал.
Один паренёк пожалел старика:
- Папаша, рука у тебя нелегка!

Я возле коровы твоей постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идёт покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком;

- Корову продашь?
- Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирна, но хороший удой.
- А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.

Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: "Зенит" не подтвердил аренду Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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