"На рынке корову старик продавал": Уткин описал ситуацию Кокорина текстом известной басни

Журналист и видеоблогер Василий Уткин опубликовал пост, посвящённый запутанной истории с переходом форварда Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".

Напомним, что 21 января аутсайдер РПЛ арендовал игрока, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "сине-бело-голубых". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего нападающего убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.

"Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи". Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой - Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг.

На рынке корову старик продавал,

Никто за корову цены не давал.

Хоть многим была коровёнка нужна,

Но, видно, не нравилась людям она.



- Хозяин, продашь нам корову свою?

- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!

- Не много ли просишь, старик, за неё?

- Да где наживаться! Вернуть бы своё!



- Уж больно твоя коровёнка худа!

- Болеет, проклятая. Прямо беда!

- А много ль корова даёт молока?

- Да мы молока не видали пока…



Весь день на базаре старик торговал,

Никто за корову цены не давал.

Один паренёк пожалел старика:

- Папаша, рука у тебя нелегка!



Я возле коровы твоей постою,

Авось продадим мы скотину твою.

Идёт покупатель с тугим кошельком,

И вот уж торгуется он с пареньком;



- Корову продашь?

- Покупай, коль богат.

Корова, гляди, не корова, а клад!

- Да так ли! Уж выглядит больно худой!

- Не очень жирна, но хороший удой.

- А много ль корова даёт молока?

- Не выдоишь за день - устанет рука.



Старик посмотрел на корову свою:

- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?

Корову свою не продам никому -

Такая скотина нужна самому!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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