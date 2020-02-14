"На рынке корову старик продавал": Уткин описал ситуацию Кокорина текстом известной басни
Журналист и видеоблогер Василий Уткин опубликовал пост, посвящённый запутанной истории с переходом форварда Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".
Напомним, что 21 января аутсайдер РПЛ арендовал игрока, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "сине-бело-голубых". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего нападающего убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.
"Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи". Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой - Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг.
На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровёнка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.
- Хозяин, продашь нам корову свою?
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
- Не много ли просишь, старик, за неё?
- Да где наживаться! Вернуть бы своё!
- Уж больно твоя коровёнка худа!
- Болеет, проклятая. Прямо беда!
- А много ль корова даёт молока?
- Да мы молока не видали пока…
Весь день на базаре старик торговал,
Никто за корову цены не давал.
Один паренёк пожалел старика:
- Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идёт покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком;
- Корову продашь?
- Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирна, но хороший удой.
- А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день - устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: "Зенит" не подтвердил аренду Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15