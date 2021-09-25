На Рюдигера появился новый претендент из Италии

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На Рюдигера появился новый претендент из Италии

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер заинтересовал туринский "Ювентус", сообщает Mirror.

По сведениям издания, 28-летний футболист может перебраться в итальянский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

На немца также претендует "Бавария". Он хочет зарабатывать в новой команде более 24 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что "Челси" готов платить Рюдигеру около 8 миллионов евро ежегодно.

Не пропустите: Рюдигер высказался о своём будущем в "Челси". | http://soccernews.ru
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