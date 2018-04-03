На Салаха появился новый претендент, готовый заплатить за него 200 миллионов евро

Теги манчестер юнайтедливерпульмохамед салах

На Салаха появился новый претендент, готовый заплатить за него 200 миллионов евроНа вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха появился новый претендент в лице "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Сообщается, то ближайшим летом за лидера атак мерсисайдцев "красные дьяволы" готовы будут заплатить 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 37 мячей и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире в США. | soccernews.ru

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