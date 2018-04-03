На Салаха появился новый претендент, готовый заплатить за него 200 миллионов евро

На вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха появился новый претендент в лице "Манчестер Юнайтед", информирует испанская пресса.

Сообщается, то ближайшим летом за лидера атак мерсисайдцев "красные дьяволы" готовы будут заплатить 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 37 мячей и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире в США. | soccernews.ru