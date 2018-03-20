На Салаха претендуют три европейских гранда

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На Салаха претендуют три европейских грандаНа вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, в подписании 25-летнего игрока "красных" заинтересованы мадридский "Реал", ПСЖ и каталонская "Барселона". Трансфер египтянина мерсисайдцы уже оценили в 227 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".

Напомним, Салах надеется выиграть Лигу Чемпионов с "Ливерпулем". | soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
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10 Борнмут 31 36
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12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
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