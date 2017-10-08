На Санчеса появился еще один претендент

На форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса появился еще один претендент, утверждает испанская пресса.

Так, услугами 28-летнего нападающего "канониров" заинтересовалась дортмундская "Боруссия", которая рассматривает его в качестве замены своему ведущему бомбардиру Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Отметим, что главными претендентами на Санчеса называются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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