На Санчеса появился новый претендент

Теги ливерпульалексис санчесарсенал лондон

На Санчеса появился новый претендентНа форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса появился новый претендент в лице "Ливерпуля", информирует ESPN FC.

По сведениям источника, за 29-летнего нападающего "канониров" "красные" будут готовы заплатить 40 миллионов евро. При этом самому чилийцу мерсисайдский клуб намерен предложить оклад в размере 340 тысяч евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум. | soccernews.ru

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