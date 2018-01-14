На Санчеса появился новый претендент

На форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса появился новый претендент в лице "Ливерпуля", информирует ESPN FC.

По сведениям источника, за 29-летнего нападающего "канониров" "красные" будут готовы заплатить 40 миллионов евро. При этом самому чилийцу мерсисайдский клуб намерен предложить оклад в размере 340 тысяч евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поставил Санчесу ультиматум. | soccernews.ru