На "Сантьяго Бернабеу" будет организован склад медикаментов для борьбы с коронавирусом

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На "Сантьяго Бернабеу" будет организован склад медикаментов для борьбы с коронавирусом

Мадридский "Реал" предоставит свой стадион для того, чтобы в нем хранили медикаменты, продовольствие и другие предметы, необходимые для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

По данным источника, на "Сантьяго Бернабеу" будут храниться любые необходимые предметы или материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться нуждающимся.

"Реал" опубликовал заявление, в котором призвал все организации присылать любые пожертвования на стадион.

Отметим, что за последние сутки в Испании умерли 738 человек. Общее число скончавшихся - 3434 человека.

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