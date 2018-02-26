На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"
"Кальяри" – "Наполи"
Стадион: "Сант-Элия" (Кальяри, Италия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Пьеро Джакомелли (Триест)
Поединком между "Кальяри" и "Наполи" завершится программа 26-го тура итальянской Серии А. В гости к "островитянам" пожалует лидер чемпионата, имеющий серию побед из 9 игр кряду. Для "красно-синих" эта встреча не менее важна, ведь команда Диего Лопеса еще не обеспечила себе жизнь в элите на следующий сезон.
К поединку с неаполитанцами "Кальяри" подходит не в очень хорошем настроении. До прошлого тура "сардинийцы" имели серию из трех матчей без поражений, но неделю назад проиграли в Вероне местному "Кьево". Перед этим туром "островитяне" занимают в турнирной таблице 15-е место, имея в активе 25 очков. За 12 последних туров "красно-синим" удалось победить лишь два раза при четырех ничейных результатах и шести поражениях.
Дома "Кальяри" тоже в последнее время играл не лучшим образом, победив всего в 3 из 11 предыдущих встреч при семи поражениях. Причем только в последнем матче против СПАЛ "островитяне" наконец-то смогли сыграть на ноль, а перед этим пропускали в десяти встречах кряду. В целом же в этом сезоне команда Диего Лопеса набрала на своем поле 13 очков, всего на одно больше, чем в гостях.
"Наполи" победил в девяти матчах подряд и продолжает удерживать лидерство в Серии А, на одно очко опережая "Ювентус". Неаполитанцы в паре с действующим чемпионом Италии уже значительно оторвались от остальной группы команд, так что "золотой" вопрос лидеры будут решать между собой.
В прошлом туре подопечные Маурицио Сарри одолели СПАЛ с минимальным счетом 1:0. Счет получился скромным, хотя по игре хозяева должны были побеждать крупнее. Единственный гол уже на 6-й минуте забил Аллан. На выезде неаполитанцы не проигрывают 25 поединков кряду, выиграв 22 из них. В том числе "Наполи" выиграл пять последних матчей на чужом поле. А за шесть предыдущих встреч вдали от дома неаполитанцы пропустили всего один гол.
Отметим, что в минувший четверг команда Маурицио Сарри проводили выездной матч Лиги Европы против "РБ Лейпциг". Несмотря на победу (0:2), неаполитанцы покинули турнир и теперь целиком и полностью могут сосредоточиться на чемпионате.
Интересные факты противостояния "Кальяри" и "Наполи":
В личных встречах "Наполи" не проигрывает "Кальяри" 15 матчей кряду
Последняя победа "красно-синих" над неаполитанцами датирована 19 апреля 2009 года (2:0)
В последних шести матчах между соперниками в ворота "островитян" влетало минимум три мяча
Победная серия "Наполи" в Серии А насчитывает 9 игр
Ориентировочные составы на игру:
"Кальяри": Краньо – Романья, Чеппители, Кастан, Ионицэ, Барелла, Падоин, Фараго, Педру, Паволетти, Сау.
"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Прогноз на матч "Кальяри" – "Наполи":
В предстоящей встрече есть явный фаворит – "Наполи". Команда Маурицио Сарри сейчас находится в потрясающей форме, к тому же традиционно обыгрывает "сардинийцев" в последние годы. Помешать неаполитанцам добыть очки может только чудо. У гостей предстоящего матча есть козыри, которые "Кальяри" бить просто нечем.
Букмекеры предлагают на победу "Наполи" средний коэффициент 1.33 балла. На успех "островитян" можно сделать ставку с коэффициентом 10.50 баллов. Ничья оценивается на уровне 5.25 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|26
|69
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Лацио
|26
|52
|4
|Интер Милан
|26
|51
|5
|Рома
|26
|50
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10