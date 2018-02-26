На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"

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На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"

"Кальяри" – "Наполи"

Стадион: "Сант-Элия" (Кальяри, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Пьеро Джакомелли (Триест)

Поединком между "Кальяри" и "Наполи" завершится программа 26-го тура итальянской Серии А. В гости к "островитянам" пожалует лидер чемпионата, имеющий серию побед из 9 игр кряду. Для "красно-синих" эта встреча не менее важна, ведь команда Диего Лопеса еще не обеспечила себе жизнь в элите на следующий сезон.

К поединку с неаполитанцами "Кальяри" подходит не в очень хорошем настроении. До прошлого тура "сардинийцы" имели серию из трех матчей без поражений, но неделю назад проиграли в Вероне местному "Кьево". Перед этим туром "островитяне" занимают в турнирной таблице 15-е место, имея в активе 25 очков. За 12 последних туров "красно-синим" удалось победить лишь два раза при четырех ничейных результатах и шести поражениях.

Дома "Кальяри" тоже в последнее время играл не лучшим образом, победив всего в 3 из 11 предыдущих встреч при семи поражениях. Причем только в последнем матче против СПАЛ "островитяне" наконец-то смогли сыграть на ноль, а перед этим пропускали в десяти встречах кряду. В целом же в этом сезоне команда Диего Лопеса набрала на своем поле 13 очков, всего на одно больше, чем в гостях.

"Наполи" победил в девяти матчах подряд и продолжает удерживать лидерство в Серии А, на одно очко опережая "Ювентус". Неаполитанцы в паре с действующим чемпионом Италии уже значительно оторвались от остальной группы команд, так что "золотой" вопрос лидеры будут решать между собой.

В прошлом туре подопечные Маурицио Сарри одолели СПАЛ с минимальным счетом 1:0. Счет получился скромным, хотя по игре хозяева должны были побеждать крупнее. Единственный гол уже на 6-й минуте забил Аллан. На выезде неаполитанцы не проигрывают 25 поединков кряду, выиграв 22 из них. В том числе "Наполи" выиграл пять последних матчей на чужом поле. А за шесть предыдущих встреч вдали от дома неаполитанцы пропустили всего один гол.

Отметим, что в минувший четверг команда Маурицио Сарри проводили выездной матч Лиги Европы против "РБ Лейпциг". Несмотря на победу (0:2), неаполитанцы покинули турнир и теперь целиком и полностью могут сосредоточиться на чемпионате. 

Интересные факты противостояния "Кальяри" и "Наполи":

В личных встречах "Наполи" не проигрывает "Кальяри" 15 матчей кряду  

Последняя победа "красно-синих" над неаполитанцами датирована 19 апреля 2009 года (2:0)   

В последних шести матчах между соперниками в ворота "островитян" влетало минимум три мяча

Победная серия "Наполи" в Серии А насчитывает 9 игр  

Ориентировочные составы на игру:

"Кальяри": Краньо – Романья, Чеппители, Кастан, Ионицэ, Барелла, Падоин, Фараго, Педру, Паволетти, Сау.

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч "Кальяри" – "Наполи":

В предстоящей встрече есть явный фаворит – "Наполи". Команда Маурицио Сарри сейчас находится в потрясающей форме, к тому же традиционно обыгрывает "сардинийцев" в последние годы. Помешать неаполитанцам добыть очки  может только чудо. У гостей предстоящего матча есть козыри, которые "Кальяри" бить просто нечем.

Букмекеры предлагают на победу "Наполи" средний коэффициент 1.33 балла. На успех "островитян" можно сделать ставку с коэффициентом 10.50 баллов. Ничья оценивается на уровне 5.25 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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3 Лацио 26 52
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5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
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10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
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