На Сарри появился ещё один претендент из АПЛ

В АПЛ на бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри претендует не только "Челси".

Как сообщает итальянская пресса, конкуренцию "синим" намерен составить "Уотфорд". Владелец "шершней" Джампаоло Поццо уже общался с 59-летним специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Ожидается, что Сарри будет готов рассмотреть предложение "Уотфорда", если не сможет договориться с "Челси".

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