На Сарри появился ещё один претендент из АПЛ

Теги уотфордчелсинаполимаурицио сарри

На Сарри появился ещё один претендент из АПЛ

В АПЛ на бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри претендует не только "Челси".

Как сообщает итальянская пресса, конкуренцию "синим" намерен составить "Уотфорд". Владелец "шершней" Джампаоло Поццо уже общался с 59-летним специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Ожидается, что Сарри будет готов рассмотреть предложение "Уотфорда", если не сможет договориться с "Челси".

Не пропустите: Сарри хочет пригласить в "Челси" пять игроков "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов