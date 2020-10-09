На Сарри появился второй претендент
В услугах бывшего главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри заинтересованы два клуба, пишет Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что у 61-летнего специалиста появился вариант с трудоустройством в "Фиорентине". Новым претендентом на него, по информации источника, стала "Рома".
"Волки" неудачно стартовали в Серии А, набрав 4 очка в первых трёх турах. Команду возглавляет португалец Паулу Фонсека.
Сейчас Сарри пытается договориться с "Ювентусом" о расторжении контракта, чтобы принять предложение другого клуба.
Не пропустите: Смоллинг прокомментировал свой трансфер в "Рому" из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо"
-
Луческу сравнил Роналду с Марадоной
-
Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt
-
Юран может возглавить "Уфу"
-
Беляев вызван в сборную России
-
Луческу оценил тренерский потенциал Пирло
-
Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
-
Агент Маньяков анонсировал "трансферную бомбу" от "Спартака"
-
Месси высказался после победы над сборной Эквадора
-
На Сарри появился второй претендент
-
Кто поедет на Евро-2020? Вчера определились финалисты плей-офф Лиги Наций, не обошлось без интересного
-
Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм"
-
"Динамо" нацелилось на защитника "Нима"
-
Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо
-
Экс-хавбек "Сочи" Имбула заключил контракт с французским клубом
-
СМИ узнали детали возможного перехода Мозеса в "Спартак"
-
"Челси" потерял нового вратаря Менди
-
"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом
-
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью
-
Главные новости дня: 8 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17