На Сарри появился второй претендент

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На Сарри появился второй претендент

В услугах бывшего главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри заинтересованы два клуба, пишет Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что у 61-летнего специалиста появился вариант с трудоустройством в "Фиорентине". Новым претендентом на него, по информации источника, стала "Рома".

"Волки" неудачно стартовали в Серии А, набрав 4 очка в первых трёх турах. Команду возглавляет португалец Паулу Фонсека.

Сейчас Сарри пытается договориться с "Ювентусом" о расторжении контракта, чтобы принять предложение другого клуба.

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