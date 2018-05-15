На Сарри претендуют три клуба

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На Сарри претендуют три клуба

На главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри претендуют три клуба.

В приглашении 59-летнего итальянского специалиста заинтересованы "Челси", дортмундская "Боруссия" и "Зенит".

Напомним, что преемником Сарри в "Наполи", скорее всего, станет Карло Анчелотти. | http://soccernews.ru

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