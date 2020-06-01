На сайте Footy Headlines появилось фото домашней формы "МЮ" на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Манчестер Юнайтед" на сезон-2020/21. Фотография формы появилась на сайте Footy Headlines.

Дизайн комплекта создавался с участием болельщиков "красных дьяволов". Футболка выполнена в традиционном красном цвете с белыми аппликациями на плечах и V-образным воротником. Шорты - белого цвета, гетры - черные.

Как вам новая домашняя форма "Манчестер Юнайтед" на сезон-2020/21? pic.twitter.com/AlxDpQ7VTQ — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) June 1, 2020

В нынешнем сезоне "МЮ" набрал 45 баллов и расположился на 6 месте после 29 туров АПЛ. Чемпионат Англии возобновится 17 июня.

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