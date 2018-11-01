На сайте Tuttosport началось голосование за лучшего молодого игрока года

Итальянское издание Tuttosport запустил онлайн-голосование на награду Golden Boy-2018, которая вручается лучшему игроку дивизионов Европы, возрастом не старше 21-го года.

На награду претендуют 20 футболистов.

В данный момент лидирует защитник "Аякса" Матейс де Лигт, набравший 18 процентов голосов. В первой тройке также находятся Килиан Мбаппе из ПСЖ (15%), а также полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден (14%).

Также в числе номинантов находятся: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Келвин Амиан Аду ("Тулуза"), Уссем Ауар ("Лион"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Патрик Кутроне ("Милан"), Даниэль Ольмо ("Динамо" Загреб), Томас Дэвис ("Эвертон"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Милитао ("Порту"), Одсонн Эдуар (ПСЖ), Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Амаду Хайдара ("Ред Булл Зальцбург"), Ашраф Хакими ("Реал"), Жонатан Иконе (ПСЖ), Джастин Клюйверт ("Рома"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Винисиус ("Реал").

Стоит отметить, что минувшим летом Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции и был признан лучшим молодым игроком мундиаля.

Проголосовать можно по ссылке.

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