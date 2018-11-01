На сайте Tuttosport началось голосование за лучшего молодого игрока года
Итальянское издание Tuttosport запустил онлайн-голосование на награду Golden Boy-2018, которая вручается лучшему игроку дивизионов Европы, возрастом не старше 21-го года.
На награду претендуют 20 футболистов.
В данный момент лидирует защитник "Аякса" Матейс де Лигт, набравший 18 процентов голосов. В первой тройке также находятся Килиан Мбаппе из ПСЖ (15%), а также полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден (14%).
Также в числе номинантов находятся: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Келвин Амиан Аду ("Тулуза"), Уссем Ауар ("Лион"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Патрик Кутроне ("Милан"), Даниэль Ольмо ("Динамо" Загреб), Томас Дэвис ("Эвертон"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Милитао ("Порту"), Одсонн Эдуар (ПСЖ), Жедсон Фернандеш ("Бенфика"), Амаду Хайдара ("Ред Булл Зальцбург"), Ашраф Хакими ("Реал"), Жонатан Иконе (ПСЖ), Джастин Клюйверт ("Рома"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Винисиус ("Реал").
Стоит отметить, что минувшим летом Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции и был признан лучшим молодым игроком мундиаля.
Проголосовать можно по ссылке.
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На сайте Tuttosport началось голосование за лучшего молодого игрока года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3