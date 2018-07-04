На сбор ЦСКА прибыл бразильский защитник

Защитник "Байи" Родриго Бекао близок к переходу в ЦСКА, сообщают российские СМИ.

22-летний бразилец прибыл на сбор армейской команды, который проходит в австрийском Бад-Татцмансдорфе.

Ожидается, что ЦСКА арендует Бекао на один год с правом последующего выкупа.

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