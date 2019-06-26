На сбор ЦСКА прибыл хорватский защитник

ЦСКА в своём официальном твиттере подтвердил участие в сборе команды защитника "Славена" Звонимира Шарлии.

Пока 22-летний футболист будет тренироваться с армейцами, клуб проведёт переговоры о его трансфере.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует хорвата с правом последующего выкупа.

Российские СМИ пишут, что Шарлия станет игроком столичной команды сразу после ухода Родриго Бекао.

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