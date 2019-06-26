На сбор ЦСКА прибыл хорватский защитник

Теги цска москваславен копривницазвонимир шарлиятрансферы

На сбор ЦСКА прибыл хорватский защитник

ЦСКА в своём официальном твиттере подтвердил участие в сборе команды защитника "Славена" Звонимира Шарлии.

Пока 22-летний футболист будет тренироваться с армейцами, клуб проведёт переговоры о его трансфере.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует хорвата с правом последующего выкупа.

Российские СМИ пишут, что Шарлия станет игроком столичной команды сразу после ухода Родриго Бекао.

Не пропустите: ЦСКА возобновил интерес к перспективному бразильцу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов