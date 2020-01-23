На Себальоса появились два претендента

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На Себальоса появились два претендента

Хавбек "Реала" Дани Себальос хочет покинуть "Арсенал", за который выступает на правах аренды.

Как сообщает Marca, в услугах 23-летнего игрока заинтересованы "Валенсия" и "Милан". Сам футболист предпочитает вернуться в Испанию.

Напомним, что Себальсо обеспокоен отсутствием регулярной игровой практики, из-за чего его могут не вызвать на Евро-2020.

В этом сезоне Себальос провел 17 игр, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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