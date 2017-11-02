На Себальоса появился еще один претендент

Теги реал мадридювентусдани себальос

На Себальоса появился еще один претендентНа полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса появился еще один претендент, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, за ситуацией, в которой оказался 21-летний хавбек "сливочных", внимательно следит туринский "Ювентус". В случае, если футболист изъявит желание сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, "старая сеньора" будет готова вступить в борьбу за него.

Напомним, Себальос рассматривает вариант с переездом в Италию. | soccernews.ru

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