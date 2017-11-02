На Себальоса появился еще один претендент

На полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса появился еще один претендент, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, за ситуацией, в которой оказался 21-летний хавбек "сливочных", внимательно следит туринский "Ювентус". В случае, если футболист изъявит желание сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, "старая сеньора" будет готова вступить в борьбу за него.

Напомним, Себальос рассматривает вариант с переездом в Италию. | soccernews.ru