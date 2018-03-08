На Себальоса появился претендент из Италии

Теги реал мадридромадани себальос

На Себальоса появился претендент из ИталииНа полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса появился претендент из итальянской Серии А, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, заинтересованность в подписании 21-летнего хавбека королевского клуба проявила "Рома". Инициатором возможного трансфера перспективного игрока в стане "волков" стал их спортивный директор Мончи, ранее работавший "Севилье".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 гола в 19 матчах за "Реал".

Не пропустите: Рамос удивил партнеров по "Реалу" своим новым автомобилем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов