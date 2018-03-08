На Себальоса появился претендент из Италии

На полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса появился претендент из итальянской Серии А, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, заинтересованность в подписании 21-летнего хавбека королевского клуба проявила "Рома". Инициатором возможного трансфера перспективного игрока в стане "волков" стал их спортивный директор Мончи, ранее работавший "Севилье".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 гола в 19 матчах за "Реал".

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