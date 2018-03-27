На Себальоса претендует четыре европейских топ-клуба

Теги дани себальосреал мадридювентусарсенал лондонмиланливерпуль

На Себальоса претендует четыре европейских топ-клубаНа полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса претендует сразу четыре европейских топ-клуба, информирует talkSPORT.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом побороться за 21-летнего хавбека "сливочных" будут готовы "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и "Милан".

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целей. | soccernews.ru

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5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
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9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
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