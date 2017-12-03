На Себальоса претендуют пять топ-клубов из Англии и Италии

На полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса претендуют сразу пять топ-клубов из Англии и Италии.

Так, по сведениям испанской прессы, побороться за 21-летнего хавбека "сливочных" уже в зимнее трансферное окно, если тот изъявит желание сменить команду, будут готовы лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", "Рома", туринский "Ювентус" и "Милан". Кроме того, вернуть перспективного игрока в свои ряды желает и севильский "Бетис".

Напомним, Зидан прокомментировал ничью своей команды с "Атлетиком". | soccernews.ru