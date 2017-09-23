На съедение "горожанам": "Кристал Пэлас" с ужасом отправляется в Манчестер

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Нил Суорбрик

В связи с приближающейся еврокубковой неделею основная часть матчей шестого тура англиской Премьер-Лиги пройдет в субботу. А одним из самых предсказуемых относительно результата поединков состоится на "Этихаде", где местный "Манчестер Сити" примет "Кристал Пэлас". Предсказуемый, потому как "горожане" на пару с титулованными соседями по городу являются лидером чемпионата, который еще не знает горечи поражения в текущей кампании. В то время, как лондонцы – абсолютно худший коллектив на данный момент, не имеющий в своей копилке не только набранных очков, но и даже забитых голов.

Подопечные Пепа Гвардиолы проводят великолепный отрезок и пребывают, что называется, в огне. После волевой победы над "Борнмутом" манкунианцы просто издевались над своими соперниками, в сумме по очереди в ворота "Ливерпуля", "Фейеннорда" и "Уотфорда" отгрузив 15 голов. На неделе "голубые" отпраздновали победу в Кубке лиги над "Вест Бромом, несмотря на то, что играли полурезервным составом.

У "Кристал Пэлас" все максимально плохо. Владелец "стекольщиков" уволил нидерландского специалиста Франка де Бура уже после четырех стартовых туров, таким образом, фактически признав свою ошибку относительно выбора главного тренера. Спасать ситуация пришел опытный Рой Ходжсон, но в первой встрече с "Саутгемптоном" экс-коучу национальной сборной Англии не удалось никого удивить. Зато посреди недели "орлы" наконец-то добились первой победы в сезоне, правда, в рамках Кубка лиги. Быстрый гол Бакари Сако принес лондонцам победу над пока главной сенсацией текущей кампании "Хаддерсфилдом".

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас":

"Манчестер Сити" выиграл девять из десяти матчей против "Кристал Пэлас". Более того, "голубые" ни разу не уступали "орлам" на своем поле.

Если лондонцы уступят на "Этихаде", то повторят антирекорд "Портсмута", как клуб, который уступил в каждом их первых шести матчей сезона в рамках Премьер-Лиги.

Серхио Агуэро в последних 17 поединках АПЛ расписался в воротах соперника 14 раз и отдал 5 голевых передач.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Жезус, Агуэро

Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Фосу-Менса, М. Сако, Шлупп, Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Д. Сако, Бентеке

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас":

Поверить в то, что нынешний "Кристал Пэлас" может доставить какие-то проблемы "Манчестер Сити" очень трудно. Более того, даже сложно поверить в то, что лондонцам удастся забить хотя бы один гол.

Букмекеры также не верят в чудо, хотя оно порой случается в Англии. Коэффициент на победу "горожан" составляет 1.14. В то время, как цифры на выигрыш "орлов" колеблются в зависимости от конторы в пределах от 17.0 до 22.0.

Богдан Архипенко

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