На съедение к лидеру: "Герта" погостит дома у "Баварии"
"Бавария" – "Герта"
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Гвидо Винкманн
В рамках субботней программы 24-го тура немецкой Бундселиги безоговорочный лидер чемпионата "Бавария" в родных стенах примет столичную "Герту". После того, как мюнхенцев в очередной раз возглавил Юпп Хайнкес команда просто получает удовольствие на футбольном поле. Уже давным-давно можно говорить о том, что никакой интриги в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне нет и не будет. Баварцы пачками штампуют победы, а отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет целых 19 очков.
Также пока все в порядке у действующего чемпиона и на евроарене. На неделе "Бавария" поиздевалась над "Бешикташем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, победив со счетом 5:0, а это значит, что мюнхенцы уже на 99,9% в четвертьфинале. "Герте" не хватает стабильности, подопечные Паля Дардаи чередуют успешные выступления с провальными. Как итог, всего лишь текущая 11 строчка в турнирной таблице.
Что касается кадровой ситуации, то Юпп Хайнкес по-прежнему не может рассчитывать на Мануэля Нойера. Кроме того, в матче с "Гертой" не сыграют Жером Боатенг и Хамес Родригес. У "старой дамы" куда более серьезные проблемы. В лазарете прописались Синан Курт, Ведад Ибишевич и Юлиан Шибер. Также вне заявки на матч оказался и нидерландский защитник Карим Рекик.
Интересные факты противостояния "Баварии" и "Герты":
Беспроигрышная серия "Баварии" в чемпионате Германии составляет 33 матча.
В последний раз "Герта" взяла верх над "Баварией" в феврале 2009, когда в родных стенах победила со счетом 2:1. На гол Мирослава Клозе берлинцы ответили дублем Андрея Воронина.
Мюнхенский клуб непременно выигрывал в десяти последних домашних матчах против берлинцев во всех соревнованиях.
Ориентировочные составы на игру:
Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски
Герта: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт, Лустенбергер, Шельбред, Лазаро, Дарида, Леки, Зельке
Прогноз на матч "Бавария" – "Герта":
Конечно, когда-нибудь "Бавария" обязательно даст слабину и проиграет, но маловероятно, что это случится в домашнем матче с "Гертой". Коэффициент на победу мюнхенского клуба привычно крохотный – 1.15. В то время, как цифры на выигрыш берлинцев в зависимости от конторы колеблются в пределах от 16.0 до 25.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|34
|8
|Хоффенхайм
|24
|32
|9
|Ганновер 96
|24
|32
|10
|Аугсбург
|23
|31
|11
|Герта
|24
|31
|12
|Штутгарт
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|29
|14
|Вольфсбург
|24
|25
|15
|Майнц 05
|24
|24
|16
|Вердер Бремен
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14