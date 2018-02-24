На съедение к лидеру: "Герта" погостит дома у "Баварии"

"Бавария" – "Герта"

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Гвидо Винкманн

В рамках субботней программы 24-го тура немецкой Бундселиги безоговорочный лидер чемпионата "Бавария" в родных стенах примет столичную "Герту". После того, как мюнхенцев в очередной раз возглавил Юпп Хайнкес команда просто получает удовольствие на футбольном поле. Уже давным-давно можно говорить о том, что никакой интриги в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне нет и не будет. Баварцы пачками штампуют победы, а отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет целых 19 очков.

Также пока все в порядке у действующего чемпиона и на евроарене. На неделе "Бавария" поиздевалась над "Бешикташем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, победив со счетом 5:0, а это значит, что мюнхенцы уже на 99,9% в четвертьфинале. "Герте" не хватает стабильности, подопечные Паля Дардаи чередуют успешные выступления с провальными. Как итог, всего лишь текущая 11 строчка в турнирной таблице.

Что касается кадровой ситуации, то Юпп Хайнкес по-прежнему не может рассчитывать на Мануэля Нойера. Кроме того, в матче с "Гертой" не сыграют Жером Боатенг и Хамес Родригес. У "старой дамы" куда более серьезные проблемы. В лазарете прописались Синан Курт, Ведад Ибишевич и Юлиан Шибер. Также вне заявки на матч оказался и нидерландский защитник Карим Рекик.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Герты":

Беспроигрышная серия "Баварии" в чемпионате Германии составляет 33 матча.

В последний раз "Герта" взяла верх над "Баварией" в феврале 2009, когда в родных стенах победила со счетом 2:1. На гол Мирослава Клозе берлинцы ответили дублем Андрея Воронина.

Мюнхенский клуб непременно выигрывал в десяти последних домашних матчах против берлинцев во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски

Герта: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт, Лустенбергер, Шельбред, Лазаро, Дарида, Леки, Зельке

Прогноз на матч "Бавария" – "Герта":

Конечно, когда-нибудь "Бавария" обязательно даст слабину и проиграет, но маловероятно, что это случится в домашнем матче с "Гертой". Коэффициент на победу мюнхенского клуба привычно крохотный – 1.15. В то время, как цифры на выигрыш берлинцев в зависимости от конторы колеблются в пределах от 16.0 до 25.0.

Богдан Архипенко

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