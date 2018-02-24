На съедение к лидеру: "Герта" погостит дома у "Баварии"

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На съедение к лидеру: "Герта" погостит дома у "Баварии"

"Бавария"  –  "Герта"

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Гвидо Винкманн

В рамках субботней программы 24-го тура немецкой Бундселиги безоговорочный лидер чемпионата "Бавария" в родных стенах примет столичную "Герту". После того, как мюнхенцев в очередной раз возглавил Юпп Хайнкес команда просто получает удовольствие на футбольном поле. Уже давным-давно можно говорить о том, что никакой интриги в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне нет и не будет. Баварцы пачками штампуют победы, а отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет целых 19 очков.

Также пока все в порядке у действующего чемпиона и на евроарене. На неделе "Бавария" поиздевалась над "Бешикташем" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, победив со счетом 5:0, а это значит, что мюнхенцы уже на 99,9% в четвертьфинале. "Герте" не хватает стабильности, подопечные Паля Дардаи чередуют успешные выступления с провальными. Как итог, всего лишь текущая 11 строчка в турнирной таблице.

Что касается кадровой ситуации, то Юпп Хайнкес по-прежнему не может рассчитывать на Мануэля Нойера. Кроме того, в матче с "Гертой" не сыграют Жером Боатенг и Хамес Родригес. У "старой дамы" куда более серьезные проблемы. В лазарете прописались Синан Курт, Ведад Ибишевич и Юлиан Шибер. Также вне заявки на матч оказался и нидерландский защитник Карим Рекик.

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Герты":

Беспроигрышная серия "Баварии" в чемпионате Германии составляет 33 матча.

В последний раз "Герта" взяла верх над "Баварией" в феврале 2009, когда в родных стенах победила со счетом 2:1. На гол Мирослава Клозе берлинцы ответили дублем Андрея Воронина.

Мюнхенский клуб непременно выигрывал в десяти последних домашних матчах против берлинцев во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски

Герта: Ярстейн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхардт, Лустенбергер, Шельбред, Лазаро, Дарида, Леки, Зельке

Прогноз на матч "Бавария""Герта":

Конечно, когда-нибудь "Бавария" обязательно даст слабину и проиграет, но маловероятно, что это случится в домашнем матче с "Гертой". Коэффициент на победу мюнхенского клуба привычно крохотный – 1.15. В то время, как цифры на выигрыш берлинцев в зависимости от конторы колеблются в пределах от 16.0 до 25.0.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 24 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вольфсбург 24 25
15 Майнц 05 24 24
16 Вердер Бремен 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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