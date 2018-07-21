На "семерку" Роналду в "Реале" появился первый претендент

2 Теги реал мадридкриштиану роналдумарко асенсио

На "семерку" Роналду в "Реале" появился первый претендентНа седьмой номер, под которым в мадридском "Реале" выступал португальский бомбардир Криштиану Роналду, появился первый претендент.

Так, по сведениям испанской прессы, заполучить легендарную цифру на спине возжелал вингер "сливочных" Марко Асенсио. Таким образом 22-летний футболист дает понять, что он готов принять вызов и стать одним из новых лидеров королевского клуба.

Напомним,  "Реал" заинтересовался защитником сборной Англии. | soccernews.ru

Комментарии
Квинколобик

рано еще 7ку, вот Азару можно, он Звезда и состоялся как игрок...

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РМ

Это хорошая идея. Я только ЗА!

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