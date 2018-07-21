На "семерку" Роналду в "Реале" появился первый претендент

На седьмой номер, под которым в мадридском "Реале" выступал португальский бомбардир Криштиану Роналду, появился первый претендент.

Так, по сведениям испанской прессы, заполучить легендарную цифру на спине возжелал вингер "сливочных" Марко Асенсио. Таким образом 22-летний футболист дает понять, что он готов принять вызов и стать одним из новых лидеров королевского клуба.

Напомним, "Реал" заинтересовался защитником сборной Англии. | soccernews.ru