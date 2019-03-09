На Серхио Рамоса претендует еще один итальянский клуб

Капитан "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает AS, за ситуацией с будущим игрока в "Реале" пристально следит "Ювентус", который готов совершить попытку подписания испанца.

Напомним, что у Рамоса недавно произошел конфликт с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Также если верить слухам, то "сливочных" должен возглавить Жозе Моуринью, с которым у Рамоса также не лучшие отношения.

В этом сезоне на счету Рамоса 11 забитых мячей и один ассист в 39 играх.

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