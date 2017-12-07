На Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов

На полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов.

Как информирует le10sport, помимо английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за игрой 26-летнего хавбека "орлят" также следит ПСЖ. Однако вопрос о приобретении ивуарийца парижане будут готовы рассмотреть не ранее следующего лета.

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо. | soccernews.ru