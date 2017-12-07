На Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов

Теги жан-мишель сериниццаливерпульманчестер ситипсж

На Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубовНа полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов.

Как информирует le10sport, помимо английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за игрой 26-летнего хавбека "орлят" также следит ПСЖ. Однако вопрос о приобретении ивуарийца парижане будут готовы рассмотреть не ранее следующего лета.

Напомним, ПСЖ готов перебить предложение "Барселоны" для Коутиньо. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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