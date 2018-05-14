На Сери претендуют три топ-клуба АПЛ

На полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери претендуют сразу три топ-клуба английской Премьер-Лиги, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, подписать 26-летнего хавбека "орлят" ближайшим летом будут готовы лондонские "Челси" и "Арсенал", а также "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Сери забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач в 41 матче за "Ниццу".

Напомним, Сарри определился с первым подписанием, в случае своего ухода в "Челси". | soccernews.ru