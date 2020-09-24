На Широкова подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство
Футбольный арбитр Никита Данченков продолжает добиваться переквалификации дела против экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил его во время любительского матча.
Напомним, что на бывшего хавбека завели производство по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью".
Сторона рефери ,в свою очередь, настаивает, что речь должна идти о покушении на убийство.
"Мы подали заявление в следственный комитет о покушении на убийство. Всё передали в электронную приёмную сегодня утром. Шансы не знаем, наше дело просить, а решение остаётся за следственным комитетом. Но у нас есть в голове новые идеи, о которых пока мы не хотим говорить", - сказал Александр Островский, адвокат Данченкова.
Не пропустите: Широков находится под подпиской о невыезде. | http://soccernews.ru
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