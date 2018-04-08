На Шовковского было совершено покушение
На известного в прошлом украинского футболиста Александра Шовковского было совершено покушение.
О случившемся происшествии бывший футболист рассказал в своем фейсбуке. Так, он написал: "Приехал в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной время и место для того, чтобы забрать дочку в воскресенье. Ни матери, ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет его в больших количествах. Аленова Любовь Павловна, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимать руку на мою дочь, которая является ей внучкой.
Сначала Аленова Любовь Павловна кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными! С балкона. Прицельно в голову. Потом начала стрелять по мне из ПИСТОЛЕТА! Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь.
Прошу совета, как действовать в таком случае: вызывать полицию и арестовывать стрелявшего, начинать искать дочь, потому как я переживаю, что в доме с моим ребенком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребенком у меня нет? Как заставить мать ребенка исполнять решение суда и перестать препятствовать общению с ребенком? И на каком основании Аленовой Любви Павловне было выдано оружие?".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15