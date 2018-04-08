На Шовковского было совершено покушение

На известного в прошлом украинского футболиста Александра Шовковского было совершено покушение.

О случившемся происшествии бывший футболист рассказал в своем фейсбуке. Так, он написал: "Приехал в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной время и место для того, чтобы забрать дочку в воскресенье. Ни матери, ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет его в больших количествах. Аленова Любовь Павловна, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимать руку на мою дочь, которая является ей внучкой.

Сначала Аленова Любовь Павловна кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными! С балкона. Прицельно в голову. Потом начала стрелять по мне из ПИСТОЛЕТА! Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь.

Прошу совета, как действовать в таком случае: вызывать полицию и арестовывать стрелявшего, начинать искать дочь, потому как я переживаю, что в доме с моим ребенком находится агрессивно настроенная неадекватная женщина с оружием, а связи с ребенком у меня нет? Как заставить мать ребенка исполнять решение суда и перестать препятствовать общению с ребенком? И на каком основании Аленовой Любви Павловне было выдано оружие?".

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