На следующей неделе агент Дибалы встретится с руководством "Ювентуса"

На следующей неделе агент форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы встретится с руководством его клуба.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, во время предстоящего общения стороны планируют положить конец слухам о возможном отъезде 24-летнего нападающего с "Альянц Стэдиум" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" согласовал контракт с преемником Буффона. | soccernews.ru