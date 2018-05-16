На следующей неделе агент Дибалы встретится с руководством "Ювентуса"

Теги пауло дибалаювентус

На следующей неделе агент Дибалы встретится с руководством "Ювентуса"На следующей неделе агент форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы встретится с руководством его клуба.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, во время предстоящего общения стороны планируют положить конец слухам о возможном отъезде 24-летнего нападающего с "Альянц Стэдиум" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" согласовал контракт с преемником Буффона. | soccernews.ru

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