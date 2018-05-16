На следующей неделе агент Дибалы встретится с руководством "Ювентуса"
На следующей неделе агент форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы встретится с руководством его клуба.
Так, по сведениям Corriere dello Sport, во время предстоящего общения стороны планируют положить конец слухам о возможном отъезде 24-летнего нападающего с "Альянц Стэдиум" ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Ювентус".
Напомним, "Ювентус" согласовал контракт с преемником Буффона. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Лацио
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|Интер Милан
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|Милан
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|Аталанта
|37
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|Фиорентина
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|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
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|Кьево
|37
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|37
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|Кальяри
|37
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|СПАЛ
|37
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|Кротоне
|37
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