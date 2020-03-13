На следующей неделе клубы РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Российская Премьер-лига может последовать примеру других европейских чемпионатов и уйти на перерыв из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться на собрании клубов РПЛ, запланированном на следующую неделю.

"Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем.

Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещё разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут... Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат или в стране не объявят какое-то положение, надо играть", - поделился своим мнением о происходящем президент "Урала" Григорий Иванов.

Напомним, что уже приостановлены АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига, Лига 1, чемпионаты Нидерландов, Португалии и многих других стран, а также Лига Чемпионов и Лига Европы. Если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом улучшится, то эти турниры могут возобновиться в апреле.

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