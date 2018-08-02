На следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом

Теги лука модричфлорентино пересреал мадрид

На следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с ПересомПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует встретиться на следующей неделе с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Так, согласно сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний хавбек намерен обсудить с боссом королевского клуба ситуацию со своим будущим. В частности, хорват затронет тему своего возможного ухода в миланский "Интер", который заинтересован в его подписании.

Напомним,  "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru

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