На следующей неделе Модрич планирует обсудить свое будущее с Пересом

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует встретиться на следующей неделе с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Так, согласно сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний хавбек намерен обсудить с боссом королевского клуба ситуацию со своим будущим. В частности, хорват затронет тему своего возможного ухода в миланский "Интер", который заинтересован в его подписании.

Напомним, "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru