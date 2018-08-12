На следующей неделе Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евро
На следующей неделе президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евро.
Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассчитывает заполучить в свою команду полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Каждый из них был оценен "сливочными" в 100 миллионов евро.
Напомним, Икарди заигрывает с "Реалом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20