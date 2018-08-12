На следующей неделе Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евро

9 Теги реал мадридсергей милинкович-савичмауро икарди

На следующей неделе Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евроНа следующей неделе президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует закрыть два трансфера общей стоимостью 200 миллионов евро.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассчитывает заполучить в свою команду полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Каждый из них был оценен "сливочными" в 100 миллионов евро.

Напомним,  Икарди заигрывает с "Реалом". | soccernews.ru

Комментарии
Месси

Пфф а мне пох Бартомеу кросс качественных игроков подписал лол

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Бэйл

Я бля вообще...в лазарет

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Азар

Ну, что вы всё голову ебёте?

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Навас

Давайте лучше ещё одного вратаря купим, а?

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Модрич

Мне вообще поебать)

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Перес

Что за чушь? Я их подписывать не собираюсь!

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Криштиану

Вы без меня команду решили пересобрать? Это что за отбросы вместо меня??

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Милинкович Савич

Я уже вещи пакую

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Икарди

Было бы не хуйово...

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