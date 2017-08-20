На следующей неделе ПСЖ может закрыть второй самый дорогой трансфер в истории футбола

На следующей неделе французский ПСЖ может закрыть второй самый дорогой трансфер в истории футбола, информирует FootMercato.

По сведениям источника, парижане уже согласовали с форвардом "Монако" Килианом Мбаппе условия личного 5-летнего контракта. Теперь "красно-синим" предстоит согласовать сумму трансфера 18-летнего нападающего с монегасками. Ожидается, что Мбаппе обойдется ПСЖ в 180 миллионов евро.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Тулузы". | soccernews.ru