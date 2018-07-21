На следующей неделе "Реал" планирует объявить о первом громком летнем трансфере

3 Теги реал мадридэден азарчелси

На следующей неделе "Реал" планирует объявить о первом громком летнем трансфереНа следующей неделе мадридский "Реал" планирует объявить о первом громком летнем трансфере, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассчитывает уже в течение ближайших десяти дней закрыть переход в свой стан вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Сам бельгиец уже дал свое согласие на переезд на "Сантьяго Бернабеу", где его зарплата будет равняться 15-ти миллионам евро в год.

Напомним, "Реал" получил 150-миллионное предложение по Бэйлу. | soccernews.ru

Комментарии
Серик

зачем он нужен, мбапе вот кто реально нужен Реалу

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Бахтиёр

Азар лучше мне кажется

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Бахтиёр

Давайте по быстрее сколько уже можно ждать

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