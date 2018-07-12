На следующей неделе "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря

Теги реал мадридчелситибо куртуа

На следующей неделе "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаряНа следующей неделе мадридский "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб намерен заполучить в свои ряды голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. На "Сантьяго Бернабеу" рассчитывают, что переговоры по бельгийцу не будут затянуты, так как все три стороны будущей сделки заинтересованы в ней.

Напомним,  фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену Роналду. | soccernews.ru

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