На следующей неделе "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря

На следующей неделе мадридский "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб намерен заполучить в свои ряды голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. На "Сантьяго Бернабеу" рассчитывают, что переговоры по бельгийцу не будут затянуты, так как все три стороны будущей сделки заинтересованы в ней.

Напомним, фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену Роналду. | soccernews.ru