На следующей неделе Роналду посетит Китай

На следующей неделе форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отправится с двухдневным визитом в Китай.

Как информирует Mundo Deportivo, 22 июля ведущий бомбардир королевского клуба посетит Шанхай, а 23 - Пекин. В Поднебесную португалец отправится, дабы принять участие в серии рекламных мероприятий, организованных одной из компаний, с которой у футболиста подписан спонсорский контракт.