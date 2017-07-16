На следующей неделе Роналду посетит Китай

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На следующей неделе Роналду посетит КитайНа следующей неделе форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отправится с двухдневным визитом в Китай.

Как информирует Mundo Deportivo, 22 июля ведущий бомбардир королевского клуба посетит Шанхай, а 23 - Пекин. В Поднебесную португалец отправится, дабы принять участие в серии рекламных мероприятий, организованных одной из компаний, с которой у футболиста подписан спонсорский контракт.

Напомним, ключевым хавбеком "Реала" заинтересовался "Интер"| soccernews.ru

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